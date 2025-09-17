Van Dijk lideró la remontada del Liverpool ante el Atlético de Madrid en una noche mágica en Anfield

Cuando juega Liverpool no se puede dar por terminado el partido hasta que el árbitro pita el final: ya lo demostró el equipo de Arne Slot en sus cuatro primeros partidos de Premier League y hoy lo sufrió Atlético de Madrid en el debut de ambos en la Champions League.

El Liverpool vivió una noche de emociones desbordadas en Anfield, donde el Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone estuvo muy cerca de rescatar un empate heroico. Los Reds, con un arranque demoledor y un cierre épico, terminaron imponiéndose 3-2 gracias a un gol de Virgil van Dijk en el minuto 92 que hizo estallar a toda la afición.

El conjunto inglés tuvo en Mohamed Salah a su faro ofensivo, desequilibrante desde el inicio, y en Van Dijk a su inesperado héroe de último minuto. El Atlético, fiel a su ADN competitivo, peleó hasta el final con un doblete de Marcos Llorente, pero se marchó derrotado en un encuentro de alta tensión.

El choque comenzó con el Liverpool apretando desde el pitazo inicial. Apenas al minuto 3, Pablo Barrios tuvo la mala fortuna de marcar en propia puerta, tras una jugada forzada por la presión alta de los Reds, eEse 1-0 encendió de inmediato a Anfield.

Solo dos minutos después, al 5', Mohamed Salah dejó su sello. El egipcio recibió dentro del área un pase filtrado, se acomodó con la zurda y fusiló a Oblak para el 2-0. Fue un arranque soñado, que reflejó el hambre de los de Arne Slot y la capacidad de Salah de aparecer en los momentos clave.

El Atlético no se rindió. Aunque el Liverpool seguía dominando con llegadas de Isak, Wirtz y un Salah siempre eléctrico, los rojiblancos encontraron oxígeno en el inicio de la segunda mitad.

Al 47', Marcos Llorente apareció dentro del área y con un derechazo seco puso el 2-1. Ese gol cambió la dinámica: los colchoneros adelantaron líneas, Koke entró para dar equilibrio en el medio y el Liverpool se vio obligado a bajar revoluciones.

Cuando parecía que Liverpool tenía el duelo bajo control, volvió a aparecer Marcos Llorente para silenciar Anfield. En el minuto 80, el centrocampista rojiblanco recogió un balón rechazado y lo mandó a la red con un disparo potente desde fuera del área. Era el 2-2 y la euforia viajaba al banquillo colchonero.

El Cholo Simeone celebraba con furia: su equipo, que había empezado muy mal, estaba logrando empatar en uno de los estadios más complicados del mundo. Arne Slot, por su parte, agitó el banquillo en busca de una respuesta, consciente de que un empate en casa sabía a poco.

Los últimos minutos fueron de infarto, el Liverpool apretaba con centros constantes, mientras el Atlético se defendía con uñas y dientes. Salah lo intentaba una y otra vez, pero siempre encontraba piernas rivales en el camino.

Cuando el partido parecía condenado al empate, llegó la jugada que desató la locura. En el minuto 92, tras un córner ejecutado por Szoboszlai, apareció Virgil van Dijk para conectar un cabezazo imparable que venció a Oblak. Gol y explosión en Anfield.