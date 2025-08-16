Paliza del Manchester City en el arranque de la Premier League 2025-26; Haaland firmó un doblete

Manchester City comenzó la temporada en sintonía tras recetar una goleada al Wolverhampton (0-4) con un doblete de Erling Haaland, un tanto y asistencia de Reijnders y un golazo de Cherki en la primera jornada de la Premier League 2025-26.

El noruego, dispuesto a reivindicarse esta campaña como el mejor '9' del mundo, anotó dos goles de 'killers', uno empujando una pelota en el segundo palo (34') y otro con un disparo al primer toque desde dentro del área (61').

El otro tanto de los 'Citizens' lo hizo Reijnders (37'), tras un gran pase de Oscar Bobb que aprovechó al máximo su titularidad y se destapó con dos asistencias. Tras prácticamente un año fuera por una grave lesión en la pierna, Haaland quiere hacerse un hueco en el once, en esa banda derecha y su estreno este sábado no pudo ser mejor.

En la primera parte, el City concedió bastante y a Munetsi le anularon un gol por fuera de juego y estuvo a punto de marcar otro, también en posición ilegal, pero Haaland alivió la primera media hora al empujar una buena combinación de Bobb.

Tres minutos después, esta vez con Reijnders como protagonista del gol, el City sentenció el partido. Pocas opciones le quedaban a los Wolves con 0-2, más allá de esperar un milagro que no llegó, y es que el marcador solo empeoró cuando Reijnders, con una gran dejada dentro del área, le sirvió el tercero a Haaland.