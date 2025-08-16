Internacionales

Paliza del Manchester City en el arranque de la Premier League 2025-26; Haaland firmó un doblete

El equipo de Pep Guardiola recetó goleada en campo de los Wolves; el noruego anotó dos tantos.

2025-08-16

Manchester City comenzó la temporada en sintonía tras recetar una goleada al Wolverhampton (0-4) con un doblete de Erling Haaland, un tanto y asistencia de Reijnders y un golazo de Cherki en la primera jornada de la Premier League 2025-26.

El noruego, dispuesto a reivindicarse esta campaña como el mejor '9' del mundo, anotó dos goles de 'killers', uno empujando una pelota en el segundo palo (34') y otro con un disparo al primer toque desde dentro del área (61').

Así marcha la tabla de posiciones de la Premier League

El otro tanto de los 'Citizens' lo hizo Reijnders (37'), tras un gran pase de Oscar Bobb que aprovechó al máximo su titularidad y se destapó con dos asistencias. Tras prácticamente un año fuera por una grave lesión en la pierna, Haaland quiere hacerse un hueco en el once, en esa banda derecha y su estreno este sábado no pudo ser mejor.

En la primera parte, el City concedió bastante y a Munetsi le anularon un gol por fuera de juego y estuvo a punto de marcar otro, también en posición ilegal, pero Haaland alivió la primera media hora al empujar una buena combinación de Bobb.

Tres minutos después, esta vez con Reijnders como protagonista del gol, el City sentenció el partido. Pocas opciones le quedaban a los Wolves con 0-2, más allá de esperar un milagro que no llegó, y es que el marcador solo empeoró cuando Reijnders, con una gran dejada dentro del área, le sirvió el tercero a Haaland.

Rayan Cherki, que debutaba desde el banquillo, añadió el cuarto con un precioso quiebre desde fuera del área y un remate cruzado a falta de 10 minutos para el final del tiempo reglamentario (80').

En los Wolves, además de tener minutos Hugo Bueno, debutó el canterano del Celta de Vigo, Fer López, que pudo jugar sus primeros 20 minutos en la Premier League.

Con este resultado, el Manchester City de Pep Guardiola comienza la temporada de la mejor manera posible y son líderes con mejor diferencia de goles que el Tottenham, que ganó 3-0 al Burnley más temprano.

Antes del partido se realizó un homenaje a Diogo Jota y su hermano André, fallecidos el pasado julio en un accidente de tráfico. Además de guardarse un minuto de silencio, la mujer de Jota estuvo presente en el campo y también quien fuera su compañero Rubén Neves.

Los aficionados del equipo local montaron un tifo en uno de los fondos con una imagen gigante del portugués y la frase: "Te recordaremos cuando caminabas en los campos de oro".

En los últimos diez minutos de partido, los hinchas que aún quedaban en el Molineux entonaron la canción en homenaje de Jota.

Redacción web
EFE

