Mastantuono cumpliría su sueño con Argentina, pero Xabi Alonso lo castiga con inesperada respuesta: "Si depende de nosotros..."

Las distintas muestras de confianza que lanzó Lionel Scaloni en las últimas convocatorias dejan en claro que es uno de los grandes candidatos para estar si problemas en el Mundial 2026.

Franco Mastantuono empieza a ganarse un espacio en la selección argentina que el próximo año buscará defender el título en el Mundial que organizarán en conjunto Canadá, México y Estados Unidos.

El futbolista que acaba de cumplir 18 años también ha tenido toda la confianza en su nuevo club, Real Madrid, que comanda el entrenador español Xabi Alonso.

Conociendo este contexto, la edad lo coloca como una de las figuras que podría disputar el Mundial Sub 20 que se desarrollará desde finales de este mes en Chile. Sin embargo, hoy en día esa posibilidad parece una misión imposible.

El entrenador del Merengue dejó en claro en la conferencia de prnesa que no están dispuestos a cederlo, cerrando la puerta casi de manera definitiva para su presencia en el equipo juvenil que lidera Diego Placente.

“Argentina quiere llevarse a Mastantuono al Mundial Sub 20. En caso de irse podría llegar a perderse hasta siete partidos, no sé si lo valoráis o está la puerta totalmente cerrada que Franco se vaya”, planteó el periodista de El Chiringuito en la rueda de prensa que realizó Real Madrid antes del choque de este sábado ante Real Sociedad por la 4ª fecha de La Liga de España.

Xabi Alonso no dudo y respondió de manera sintética y contundente. “Por nosotros, si depende de nosotros, se queda con nosotros”, afirmó y dio paso a la siguiente pregunta.