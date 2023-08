Ancelotti confirma el tiempo de baja de Vinicius, molesto con Rodrygo y el mercado ¿sigue abierto? Mbappé?

-CONFERENCIA DE PRENSA-

La dupla Bellingham-Vinicius

”Jude sigue marcando y aportando. Vini tuvo una molestia y lo hemos cambiado. Vamos a ver lo que tiene en las próximas horas, es una molestia en el muslo”.

Lesión de Vini. ¿Cuánto estará fuera?

”No creo que sea muy grave. El quería continuar porque no es una cosa muy seria. Quería seguir y le ha molestado. No va a jugar ante el Getafe, pero en el parón va a recuperar. Un poco raro, porque había empezado muy bien, parecía incontrolable. Sin él nos ha costado más porque el Celta ha jugado bien atrás. No hemos encontrado espacios y hemos tenido dificultades por su buen trabajo atrás”.

Jerarquía en los penales

”No tienen libertad para elegir el lanzador. No sé que ha pasado, tenía que tirar Luka y no sé qué ha pasado. El que tenía que tirar era Vini pero no estaba. Ellos han elegido Rodrygo y no me ha dado tiempo a decir que tenía que ser Modric”.