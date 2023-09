¿Mbappé al Real Madrid? El nuevo capitán del club blanco aseguró que él “pensaba que iba a llegar” y ¿qué opina de Bellingham?

El lateral derecho del Real Madrid y la Selección de España, Dani Carvajal, concedió una entrevista para ‘Relevo’ en plena concentración con ‘La Roja’.

Carvajal primero fue consultado sobre a todo lo referente al comunicado de este lunes condenando el comportamiento de Rubiales.

“Nosotros lo que rechazamos es lo que digo, esos gestos inoportunos del presidente. Es una pena que afee o solape el título mundial porque es una gesta muy importante para nuestro fútbol. No ha sido bueno para la imagen del deporte español”.

“Los capitanes, con una guía, con un comunicado previo, y entre todos fuimos corrigiendo o añadiendo lo que más o menos estábamos todos de acuerdo”, dijo a cerca de la redacción del escrito.

-CASO MBAPPÉ-

El español fue preguntado sobre el tema Mbappé y el Real Madrid y el lateral no anduvo con muchos rodeos.

“Yo pensaba que iba a venir. En el momento en que no viaja a la gira de Japón... Y el Real Madrid creo que es su opción de salir. En el momento en el que se queda fuera de la gira, veíamos cerca su incorporación. Luego parece que se torció todo un poco y no ha venido. Le preguntábamos a los franceses: ‘¿oye, os dice algo este tío? No, no, tampoco...’. Y nosotros a currar y a lo nuestro”.

Relevante en la Selección de España

“En los últimos campeonatos más relevantes como el Mundial de Catar o la Nations League no he conseguido ser uno de los intocables en el once. Siempre estuve en esa línea fina de entrar y salir. Es un reto para mí el intentar serlo, jugar a gran nivel para la Selección y aportar desde dentro. Luego también tengo otro papel en el que soy uno de los veteranos, puedo aportar cosas si no me toca estar en el campo. Hay que afrontar con ilusión y humildad el papel que te toca asumir. Nunca sabes cuándo te puede tocar salir”.

“En momentos de frustración yo soy una persona que no me permitía fallar, me exigía muchísimo... No me creía muchas veces lo buen jugador que puedo llegar a ser, me subestimaba bastante. El nivel de confianza que te puede aportar un coach puede elevar mucho tu rendimiento”, asintió.

CONFIANZA A DE LA FUENTE

“Está haciendo un trabajo bueno, ya se demostró en la Nations League y hay que corroborarlo en esta fase de clasificación”.

LA LLEGADA DE BELLINGHAM

“No he estado en la adaptación de jugadores como Cristiano o Sergio Ramos cuando llegaron. Pero desde que yo estoy aquí nunca he visto una adaptación así. No solo en lo deportivo, que está ofreciendo un rendimiento altísimo, sino también en el vestuario, en la relación con los compañeros... Es un jugador que viene con una presión alta, ha costado mucho dinero y todos los focos están en él. Desde el primer momento se queda a charlas con los compañeros, habla con uno, con otro, bromea... Se entrena y se queda a trabajar... Me parece un chico fantástico y que ha caído de pie”.

CAPITÁN DEL REAL MADRID

“Estoy muy orgulloso de ser uno de los capitanes del equipo. Cuando me ha tocado lucir el brazalete, imagínate el orgullo que siento. A mí personalmente me da una fuerza extra el llevar el brazalete. Ser capitán del Madrid imagina lo que representa para mí y para mi familia, para mí es muy especial que se sientan orgullosos de m