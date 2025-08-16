Se enfrentó a Messi, no pudo frenarlo y quedó atónito: "Es Thanos; era mejor que yo en todo"

Joleon Lescott, que vivió los mejores años de su carrera con el Mancheser Cty, fue otro de los futbolistas que tuvo la oportunidad de enfrentar a Leo Messi en la Champions League y lo recuerda con mucho agrado. El exdefensor ha pasado por los micrófonos del podcast 'Beast Mode ON' dirigido por el exdelantero Adebayo Akinfenwa para hablar sobre su trayectoria en el Etihad, pero en la charla destaca a Messi cuando lo enfrentó en una eliminatoria City-Barcelona de la temporada 2013-14.

"Él era David Silva con esteroides", dijo Lescott al intentar explicar cómo era tener de rival al astro argentino. Ambos se vieron las caras sobre el campo solo una vez, pero bastó para que el '10' le dejara una huella imborrable. Lescott trata de describir ese don que poseen solo unos pocos futbolistas, capaces de descifrar y entender el juego como nadie. "Debe ver el juego tan lento y tan claro. Era mejor que yo en todo, pero no más fuerte", lo que le dio una idea de cómo frenarlo. "Lo voy a golpear. Y así fue, lo golpeé", relata.