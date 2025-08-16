Internacionales

Se enfrentó a Messi, no pudo frenarlo y quedó atónito: "Es Thanos; era mejor que yo en todo"

Una exfigura del Manchester City recuerda cómo fue su único duelo contra el argentino.

  • Se enfrentó a Messi, no pudo frenarlo y quedó atónito: Es Thanos; era mejor que yo en todo
2025-08-16

Joleon Lescott, que vivió los mejores años de su carrera con el Mancheser Cty, fue otro de los futbolistas que tuvo la oportunidad de enfrentar a Leo Messi en la Champions League y lo recuerda con mucho agrado.

El exdefensor ha pasado por los micrófonos del podcast 'Beast Mode ON' dirigido por el exdelantero Adebayo Akinfenwa para hablar sobre su trayectoria en el Etihad, pero en la charla destaca a Messi cuando lo enfrentó en una eliminatoria City-Barcelona de la temporada 2013-14.

Técnico del Liverpool sorprendió con su frase sobre Diogo Jota tras el triunfo: "Le dije a mis jugadores después del partido..."

"Él era David Silva con esteroides", dijo Lescott al intentar explicar cómo era tener de rival al astro argentino. Ambos se vieron las caras sobre el campo solo una vez, pero bastó para que el '10' le dejara una huella imborrable.

Lescott trata de describir ese don que poseen solo unos pocos futbolistas, capaces de descifrar y entender el juego como nadie.

"Debe ver el juego tan lento y tan claro. Era mejor que yo en todo, pero no más fuerte", lo que le dio una idea de cómo frenarlo. "Lo voy a golpear. Y así fue, lo golpeé", relata.

Lescott intentando frenar a Messi en la única eliminaria que lo enfrentó por la Champions League.

Lescott intentando frenar a Messi en la única eliminaria que lo enfrentó por la Champions League.

Sin embargo, el inglés recuerda que en un momento del partido estuvo sobre la espalda de Messi, quien apenas notó su presencia: "Literalmente me sostuvo sobre su espalda. Pensé: Jesús, ¿también eres fuerte? Tienes todo".

Tras su relato, Akinfewa, entre risas, contesta con una referencia a la cultura pop y, haciendo una escala de poder, dice que "están los Vengadores y está Messi". Y Lescott responde: "Es Thanos".

Lescott no volvió a enfrentar al rosarino después de esa eliminatoria, pero se queda con esa gran impresión de haber jugado contra uno de los mejores futbolistas de la historia.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Champions League
|
Thanos
|
Messi
|
Manchester City
|
Barcelona
|