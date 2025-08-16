Se enfrentó a Messi, no pudo frenarlo y quedó atónito: "Es Thanos; era mejor que yo en todo"

Sin embargo, el inglés recuerda que en un momento del partido estuvo sobre la espalda de <b>Messi</b>, quien apenas notó su presencia: "Literalmente me sostuvo sobre su espalda. Pensé: Jesús, ¿también eres fuerte? Tienes todo".Tras su relato, <b>Akinfewa</b>, entre risas, contesta con una referencia a la cultura pop y, haciendo una escala de poder, dice que "están los Vengadores y está Messi". Y <b>Lescott </b>responde: "Es Thanos".<b>Lescott </b>no volvió a enfrentar al rosarino después de esa eliminatoria, pero se queda con esa gran impresión de haber jugado contra uno de los mejores futbolistas de la historia.