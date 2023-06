¿Hubo una división? Estuvo en el PSG y revela detalles íntimos de la relación entre Messi y Mbappé

“Si tienes a Leo, todos los demás están un pasito por detrás. A Leo no le hace falta hablar para ser respetado. ¿Cómo voy a levantar la voz si Leo no lo hace?”, señaló Ander en diálogo con TyC Sports.

Además, aclara que nunca hubo ningún problema entre los dos cracks: “Es mentira que había una división con Mbappé. No entiendo por qué el periodismo para ensalzar a uno, hay que matar al otro”.

Siguiendo la línea de halagos, el vasco recuerda cómo se comportaba Messi en los entrenamientos. “Es ganador nato, no se tomaba nunca un ejercicio de broma. Siempre intentaba ser el mejor, se toma las cosas en serio. Las cosas no pasan por casualidad, además del talento que tiene y de ser tocado con la varita. Sin ese carácter que tiene no se pueden ganar siete Balones de Oro”, apuntó.

Para cerrar, Herrera no tiene dudas sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos: “Como compañero, Messi superó mis expectativas. Yo lo admiraba mucho como futbolista, y luego como compañero y como persona todavía lo admiro más. No tuvo nunca un mal gesto con nadie. Tuve la oportunidad de tener relación con él, de ir a cenar con Fide (Di María) y Leo Paredes y las familias. Te da la sensación de que son gente llana, normal, y es el mejor de toda la historia”.