Messi reconfirma su decisión para el Mundial de 2026 y revela cómo es su relación con el Barcelona

El capitán de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi, afirmó este martes que no entra en sus planes participar en la próxima edición de la Copa del Mundo, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

“Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial”, aseguró el astro argentino en una entrevista con el medio deportivo chino Titan Sports.

Leo disputó en Qatar su quinto Mundial y se proclamó campeón con Argentina. Antes había participado en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018 sin poder conquistar ninguno de ellos: lo más cercano que había estado fue en 2014 cuando disputó la final con la Albiceleste y la perdió frente a Alemania.