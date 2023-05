Sorpresivas palabras del técnico del Nantes para Messi: “Me alegraría mucho si se marcha del PSG, no lo merecemos”

El entrenado francés, de 59 años, conoce bien al PSG . No sólo fue jugador, también fue el primer DT antes del italiano Carlo Ancelotti , de la era Qatar Sports Investments (QSI).

A eso se le suma que el delantero acaba contrato el próximo 30 de junio. Varios medios franceses confirmaron esta semana que el jugador ya tiene tomada la decisión de no seguir en el club, por lo que su vuelta al Barcelona podría ser una realidad.

“Me da igual lo que pase, eso es problema del PSG y del Galtier. Yo estoy enamorado del jugador. No deberíamos tocar a Messi, pase lo que pase. Es vergonzoso cómo estamos echándonos encima de una persona. Si se marcha, me alegraría mucho, no lo merecemos”, fueron las sorpresivas declaraciones de Kombouaré en conferencia.

Y añadió: “Si tuviera a Messi le diría: ‘Quédate arriba y no defiendas nunca. Cuando tengamos el balón te la daremos. Quiero verte jugar, divertirte, brillar’. Pero esa es sólo mi opinión como fanático del juego que soy”.

Cabe recordar que l ‘10’, suspendido de empleo y sueldo durante 15 días, ha disputado 37 partidos esta campaña entre todas las competiciones con el PSG; lleva 20 goles anotados y ha repartido 19 asistencias.