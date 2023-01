El madridista que está indignado porque Messi puede ganar el premio The Best: ‘‘Solo por cuatro semanas...’’

La FIFA anunció a los 14 candidatos al premio The Best que se entregará en febrero y la polémica ya está servida. Por un lado, muchos aficionados se inclinan en que Messi debe ganarlo porque fue campeón del mundo con Argentina y en el otro bando creen que Benzema tendría que conseguirlo porque ganó Liga y Champions con el Real Madrid y es el actual Balón de Oro.

Messi, Dibu Martínez y Scaloni parten como favoritos en sus respectivas categorías en Argentina. Del otro, Benzema, Courtois y Ancelotti son los elegidos por la prensa madrileña. Y en ese contexto, Guti fue contundente en su análisis como invitado en el Chiringuito.

“¿Messi ganando The Best? El premio no puede ser solo por cuatro semanas”, lanzó el exjugador del Real Madrid. En esa misma línea, también fue irónico al marcar que ‘‘no creo que se decida entre Benzema y Messi, está Julián Álvarez, que también ganó el Mundial”.