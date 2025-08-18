México sorprende al pretender jugar con poderosa selección europea para reinaugurar el estadio Azteca

El <b>Mundial de United 2026 </b>está a la vuelta de la esquina y las especulaciones sobre el que será el primer partido en el Estadio <b>Azteca ahora Estadio Banorte</b>, ha generado grandes expectativas entre los aficionados, quienes esperan con ansias conocer la fecha y partido que darán pie a la reinauguración del recinto que tuvo que entrar en remodelación para la próxima <b>Copa del Mundo</b>.Es por eso que la Federación Mexicana de Futbol planea un evento estelar para la reinauguración del Estadio Azteca, programada para el 28 de marzo de 2026, esta fecha FIFA servirá como ensayo previo al torneo coorganizado por <b>México, EE.UU. y Canadá.</b>