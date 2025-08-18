México sorprende al pretender jugar con poderosa selección europea para reinaugurar el estadio Azteca

Es por eso que la Federación Mexicana de Futbol planea un evento estelar para la reinauguración del Estadio Azteca, programada para el 28 de marzo de 2026, esta fecha FIFA servirá como ensayo previo al torneo coorganizado por México, EE.UU. y Canadá.

El Mundial de United 2026 está a la vuelta de la esquina y las especulaciones sobre el que será el primer partido en el Estadio Azteca ahora Estadio Banorte , ha generado grandes expectativas entre los aficionados, quienes esperan con ansias conocer la fecha y partido que darán pie a la reinauguración del recinto que tuvo que entrar en remodelación para la próxima Copa del Mundo .

El objetivo es enfrentar al Tri contra una selección de élite, elevando el espectáculo y probando el inmueble que albergará cinco partidos mundialistas, incluyendo la inauguración y el periodista Luis Castillo indicó que la FMF busca rivales de alto calibre, priorizando campeones mundiales o potencias europeas para maximizar el impacto comercial y deportivo.

Entre los candidatos destacados figura la Selección española y la Selección alemana. En el caso de España su estilo de juego técnico y el patrocinio compartido con Adidas (también sponsor de México) facilitan las negociaciones. Analistas ven en La Roja un rival ideal para atraer multitudes. Por otro lado, Alemania, emerge como otra opción fuerte, y la posicionan como un adversario de jerarquía, aunque no comparte sponsor.

Y aunque en el pasado comenzaron a circular rumores de que Argentina, vigente campeona del mundo liderada por Lionel Messi, iba a ser la selección con la que se enfrentaría el 'Tricolor' para la reinauguración del Azteca, esta posibilidad ha sido descartada por cuestiones económicas.

Por ahora, no hay ninguna negociación o invitación que indique que algunas de estas selecciones estarían dispuestas a aceptar venir a la Ciudad de México para enfrentarse en un partido amistoso, aunque claro causarían un gran impacto para los aficionados mexicanos que cada día están más emocionados de poder presenciar una Copa del Mundo en casa.

Con el Mundial a la vista, enfrentar a España o Alemania impulsarían la moral del Tri y probaría la logística, además de que los aficionados estarían emocionados por poder presenciar un duelo contra selecciones de alto calibre, mientras tanto, la decisión final dependerá de agendas y acuerdos comerciales, pero promete un regreso épico para el icónico estadio.