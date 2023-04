Mina Bonino, esposa de Valverde, lanza duro mensaje en contra de Baena: “Imagina gestar un bebé que no sé si va a poder nacer”

“Me quiero quedar callada, no quiero darle vueltas al tema, pero por favor. Después de todo lo que pasamos, que yo tenga que leer que nos aprovechamos de una desgracia, me duele”.

“Imagínate todo eso para que después de haberlo ‘superado’, te digan que te aprovechas de una desgracia. Me parte el corazón, y es verdad. Las palabras duelen más que cualquier golpe y no estoy preparada para tener que revivir todo esto de nuevo”.

“Hay un Dios que todo lo ve, que sabe la realidad y estamos tranquilos, pero están abriendo una herida que ni siquiera está cerrada porque hasta que no nazca el bebé no voy a tener paz mental. Hay límites que no deben cruzarse, no todo vale en el fútbol. No todo vale en la vida”.

“Hay límites. Y el límite llega hasta el dolor directo que pueda ocasionar alguien. Y no soy vocera de nadie. Transmito mi dolor y si hay alguien que hoy no sale a hablar es porque no quiere revivir de nuevo lo que paso, y por el contrario, desea terminar con esto cuanto antes”.

“La familia siempre está por delante de todo. Y siempre lo dije, el fútbol es lo menos importante de las cosas más importantes. Nuestra recompensa es que el embarazo siga bien y jamás nos aprovecharíamos de una situación así. Gracias por entender”.