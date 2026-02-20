Mourinho se volvió a pronunciar sobre la polémica de Vinicius con Prestianni: "Debo reconocer que..."

<b>Mourinho </b>habló con los dos protagonistas de la polémica, explicando que cada uno le dio su versión de los hechos. "He optado por ser equilibrado, en este mundo del fútbol son cosas que ocurren en el campo", apuntó.En lo puramente deportivo, el <b>Benfica</b> recibe este sábado al <b>AVS </b>por la jornada 23 de la liga portuguesa. Las águilas marchan en el tercer lugar de la clasificación con 52 puntos, solo superado por el <b>Sporting de Lisboa</b> que tiene 55 y el líder <b>Porto </b>que cuenta con 59 unidades.