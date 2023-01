¡No se rinden! Los creadores de la Superliga plantean tener una nueva versión con más equipos

La ida de la Superliga aún no se termina, ya que los creadores no la dan por muerta y están esperando la sentencia del Tribunal de Justicia de Europa. Hasta ahora, todo no va de buena manera, ya que el abogado tiro de lado de la UEFA en el pasado informe presentado.

Descubrí que Dani Alves mandaba mensajes a la madre de mi hija

Según el medio L’Equipe, los dueños de la Superliga se encuentran en planes de un nuevo proyecto, la cual presenta un nuevo versión mucho más abierta a los demás países.

La Superliga plantea tener un total de 50 equipos en su nueva versión, donde estarían clubes vinculados de Portugal, Holanda y hasta Dinamarca. Según L’Equipe, ya se han puesto en contactos con varios conjuntos.