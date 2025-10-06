OFICIAL: la respuesta final de la UEFA sobre el Villareal vs Barcelona en Estados Unidos; ¿se jugará en Miami?

La <b>UEFA </b>anunció este lunes que, de manera excepcional, ha aprobado la solicitud de la <b>Real Federación Española de Fútbol </b>(RFEF) para que el partido <b>Villarreal-Barcelona</b>, de la decimoséptima jornada de la <b>Liga Española</b>, se juegue en Miami (EEUU) "debido a las lagunas normativas a nivel mundial".El organismo reiteró su rechazo a que los partidos de ligas domésticas se jueguen en otro país, pero explicó que ha tomado esta decisión porque el marco regulatorio de la FIFA –actualmente en revisión– "no es lo suficientemente claro y detallado", y señaló que su postura no debe considerarse como un precedente.