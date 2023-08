Onana regaña a Harry Maguire tras evitar un gol por su error: así reacciona el defensa del United

El camerunés expuso ante la afición de los ‘Red Devils’ y el cuerpo técnico que el tiempo estimado de adaptación no lo necesita. Le ha valido unos cuantos días para poner las cosas en su sitio y hacer olvidar cuanto antes a David De Gea.

Onana no ha tardado en reclamarle al primer compañero que no está donde debe. El damnificado no ha sido otro que Harry Maguire, el defensa que ha relegado Ten Hag al ostracismo futbolístico.

En una jugada que casi supuso un gol del Dortmund, Onana salvó su portería tras el error del zaguero británico, quien ha perdido el gafete de capitán en el United.