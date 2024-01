“Eres una basura, me avergüenza tu razonamiento idiota. Mantén mi nombre fuera de tu boca”

“ Querido Jugeli, eres basura. Me avergüenza tu razonamiento, idiota. Mantén mi nombre fuera de tu boca ” , expresó en Instagram.

Unas palabras que no sentaron nada bien a un Osimhen que, concentrado con Nigeria para disputar la Copa África , respondió mediante sus redes sociales.

“El Nápoles aumentó el contrato de Osimhen, pero Khvicha no aceptaría un traspaso a Arabia Saudita incluso si le ofrecieran mil millones de euros. Probablemente aceptaría jugar con el Real Madrid, Bayern Munich, Barcelona o Manchester City . Khvicha tiene la voluntad y objetivos diferentes: quiere tener éxito y ya lo está logrando”, apuntó.

“Quienes saben de fútbol estarán de acuerdo conmigo en que Kvaratskhelia no tiene límites y solo puede mejorar. He tenido contacto con muchos clubes, pero ¿De Laurentiis lo dejará ir? de momento tenemos un contrato. Khvicha es un jugador excepcional y está entre los tres mejores jugadores del mundo. Ningún equipo diría que no a la idea de tenerlo en el equipo”, sentenció.