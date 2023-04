Exjugador del PSG cuenta el por qué se fue del equipo: “Prefería ser feliz a jugar con Messi, Mbappé y Neymar”

“Ha sido un año de muchos cambios. Aterricé de vuelta en París tras haber estado en Lisboa, después nos fuimos al Mundial, después fiché por los Wolves, después... ¡he tenido mellizos! Estoy muy contento de haber venido a Inglaterra a este club, con el míster, con los compañeros, todo es positivo para mí. Es muy familiar”, comentó el centrocampista españl.

Asimismo, comentó por qué prefiero irse del PSG: “Tenía claro que quería salir de París. No estaba teniendo minutos y, estando en la mejor etapa de mi carrera, no quería tener que esperar mi oportunidad de jugar en el banquillo cuando los tres de arriba se lesionasen... Es una situación atípica, yo quería jugar”. “Ya me tocó vivir eso dos años antes, y no lo quería”, manifestó.