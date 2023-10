¡Salió expulsado! Papu Gómez se burló de Mourinho y esta fue la tajante respuesta de Mou tras su positivo en un control antidoping

AS Rom a sufrió ante Monza, reducido a diez poco antes del descanso, pero terminó por imponerse 1-0 para firmar una tercera victoria consecutiva, este domingo en la 9ª fecha de la Serie A italiana.

Sin embargo, la noticia del partido fue enfocada entre las palabras del Papu Gómez y la respuesta del entrenador portugués, Jose Mourinho.

En la previa del partido de Serie A entre AS Roma y Monza, le preguntaron al Papu Gómez si tenía algún recuerdo de José Mourinho, entrenador del club de la capital de Italia. Y el campeón del mundo habló sobre la final de la UEFA Europa League 2022/23

‘¿Un recuerdo sobre Mourinho?’ fue la pregunta al Papu. “Solo uno, la Europa League ganada con el Sevilla hace unos meses”, declaró el jugador argentino. Esto pasó antes de que se supiera que Alejandro diera positivo en un control antidoping. Y esto último, precisamente, fue aprovechado por José al momento de contestar.

‘¿Qué opina sobre lo del Papu Gómez?’, le preguntaron a Mou y esta fue su respuestas. “No recuerdo que haya jugado la final de la UEFA Europa League. Creo que ha jugado contra la Juventus en semifinales ya con un control positivo. Pero eso no es problema mío. Yo tengo un poco de tos, pero no tomo de esos jarabes porque si no, cuando vaya al control, voy a tener dificultades”.