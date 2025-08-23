Pedri se queja tras la remontada del Barcelona: "La mano de Tchouaméni el año pasado era clara y no se pitó; esta no lo era"

El mediocampista azulgrana, que lideró el triunfo con su golazo desde fuera del área, revela que hace pocos les brindaron unas charlas sobre estas acciones, pero que sigue sin entenderlas.

Pedri González señaló tras la sufrida remontada del Barcelona , que al descanso perdía 2-0 contra Levante , que se queda con la reacción y la confianza de su equipo, aunque no compartió la decisión del árbitro al pitar penal por la mano de Alejandro Balde .

"Sabíamos que no era un campo fácil. Ellos han salido con mucha intensidad y en la primera parte nosotros no hemos tenido el ritmo que necesitábamos de balón, nos ha costado mucho y con los dos goles de ellos se nos ha puesto cuesta arriba, pero me quedo con la reacción del equipo, que cuando nos ponemos por debajo sabemos que podemos darle la vuelta", explicó Pedri en Movistar tras el partido.

"En la segunda parte hemos alargado un poco más la posesión para que Rafa (Raphinha) se pudiera meter entre líneas, pero sobre todo el darle el ritmo a la pelota de un lado a otro porque cuando le das ritmo frente a un bloque bajo salen más espacios y puedes filtrar balones", agregó.

El canario fue el autor del primer tanto de su equipo con un disparo lejano. "Siempre me dicen que remate más y hoy he probado y en el segundo me ha salido".

También elogió a su compañero Lamine Yamal: "Estamos viendo lo que es, da igual cómo vaya el partido, sabemos que él encara siempre, se va a atrever en el uno contra uno y nos da la vida".