Troglio se rinde ante Rodrigo Auzmendi tras volver al gol y revela el motivo de su bajón futbolístico con Banfield

Además, subrayó que el argentino reúne condiciones excepcionales para triunfar en Argentina: potencia física, técnica y gran presencia en el área. Sus palabras reflejan la satisfacción del estratega con un jugador que, poco a poco, se convierte en una pieza clave del Banfield.

Durante la conferencia de prensa del Banfield vs Lanús , Troglio reconoció que la apuesta por Auzmendi fue grande, pero que el futbolista ha respondido con profesionalismo, talento y una rápida evolución.

Pedro Troglio , entrenador de Banfield , se refirió al buen momento del delantero gaucho Rodrigo Auzmendi , quien ha sabido ganarse un lugar importante en el fútbol argentino tras su paso por Motagua. El técnico sudamericano elogió el carácter y la adaptación del atacante, destacando su aporte en los momentos decisivos y el esfuerzo que ha realizado para ponerse a tono con el ritmo del torneo.

Rodrigo Auzmendi arrancó bien, pero después fue bajando el nivel, ¿quiero saber si te imaginabas un rendimiento así para un goleador que se había destacado en otro fútbol y era una gran apuesta traerlo al fútbol argentino?

Sí, a ver, es lo mismo que decimos siempre, los que juegan bien cuando entrenan y se ponen a tono con el campeonato andan bien. Yo creo que lo de él fue muy fuerte de entrada, y después hubo cuatro, cinco partidos, seis que no hizo goles, y automáticamente, ¿viste? alguien que fue muy tan impactante de entrada, le llueven las críticas. Entonces también él arrastraba una lesión de aductores, lo ponía muy igual por la necesidad.

Yo creo que cuando Sepúlveda estuvo bien, que empezó a entrar y a hacer goles, porque también tenemos a Julio, ¿viste?, a Furch, que Julio está en la misma sintonía, vino sin pretemporada, se está poniendo, estamos tratando de ponerlo bien para que haga una buena pretemporada. Pero bueno, esa disputa ahora también y ese descanso le permitió también volver de vuelta ayer y hacer el gol. Yo estaba seguro, tiene muchas condiciones, tiene 24 años, es un tipo de 1.92 con técnica, con buen remate, con buen juego aéreo en las dos áreas. Después, bueno, va a andar bien y va a andar mal como todo, pero creo que estamos en presencia de un muy buen jugador para Banfield y ojalá que se lo pueda disfrutar mucho tiempo más.

¿Y ayer antes de entrar le dijiste algo especial o indicaciones tácticas y nada más?

Le dije que vaya tranquilo, porque, a ver, los goleadores cuando no hacen goles se desesperan, son inaguantables. Como el arquero cuando le hacen un gol por no salir, yo a veces digo, cuando vos ves a un delantero pateando solo, no viene haciendo gol y se pone a patear solo en una práctica, ya lo perdimos, lo perdimos para siempre.

Porque, a ver, los goleadores no se olvidan de definir, los goleadores no se olvidan de definir, tienen malas rachas nada más. Porque él estaba loco porque no podía concretar, pero bueno, por suerte ayer concretó, pero a mí me importa el trabajo que hace. Por ejemplo, Mauro Mendes ayer fue la figura de la cancha y no hizo un gol. Y fue la figura de la cancha, corrió, metió, se sacrificó, hizo pases gol. Pero el goleador quiere hacer goles y Mauro también quiere hacer goles, pero bueno, que sean figuras que es lo más importante.

Y habiendo pasado lo que pasó con Platense en la apertura, todos sueñan, todos se animan a aspirar a lo más grande. ¿Puede este Banfield imitar lo de Platense?

A ver, qué sé yo, viste, se tiene que dar todo, se tienen que alinear todos los planetas. También es verdad que vos ves equipos potenciales desde lo económico y los ves pasando pericias debajo tuyo. Sí, pegando, es difícil el fútbol y el fútbol nuestro es muy difícil. Lo que sí creo es que si un equipo logra una identidad, logra entender cuál es su virtud y logra exprimirla al máximo, es muy difícil. Vamos a jugar de igual a igual a River, no, si jugás de igual a igual a River, River te hace un desastre.

Si vos cerrás los circuitos, no le das posibilidades, no te llegan al arco, ahí vos tenés posibilidades de ganarle. Yo creo que el Platense campeón fue eso, era un equipo que defendía muy bien como el Riestra de hoy. Son equipos que conocen sus limitaciones, defienden a muerte, encima tienen tres o cuatro buenos jugadores que cuando tienen espacio siempre te meten una. En cambio es más difícil y después hacer dos o tres cuando vos le jugás abierto a un equipo de esos. Por eso hay que encontrar lo mejor, lo que más te convenga. Es claro que si uno dirige a River va a jugar como juega Gallardo, si uno dirige a Banfield va a intentar jugar como tiene que jugar Troglio. Y así es claro que se van armando las posibilidades que tenés.