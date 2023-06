Pep Guardiola reveló que su ciclo con el Manchester City tendrá un fin: “No voy a ser el Ferguson del City”

“No seré el Ferguson del City. Estar 25-28 años, no. Quiero seguir con Cris -su mujer”, explicó en tono de broma el actual entrenador del equipo ‘sky blue’.

Asimismo, el español reveló por qué lleva más años en el City que los que estuvo en el Barcelona, equipo con el que ganó su primer triplete como entrenador.

LEA: Agente de Haaland, tras ganar el triplete con Pep en el Manchester City, confirma qué pasará con él la próxima temporada

“Allí -Inglaterra- es un partido de fútbol, durante la semana no ves un periodista. El día a día es más tranquilo. Es más relajado. Yo también tengo vida y aquí (España) es todo más intenso”.

Por último, Guardiola habló de las críticas en España que no son solamente futbolísticas: “He intentado no molestar demasiado, pero son inevitables. Hay que aceptarlo. No estoy muy pendiente y menos estando en Mánchester. Si no quieres que te digan nada, te vas a trabajar de paleta, como mi padre”.