La reacción de una periodista cuando le roban el celular en plena transmisión: “ Ya no puedo salir tranquila a la calle...”

Mayra Tenorio fue víctima de un robo al momento de tratar de comunicarse con los aficionados que estaban en las afueras del estadio El Campín. Ella no pudo recuperar su celular y las imágenes de frustración se hicieron virales en su país.

“No pude ver quién, pero lo más grave es que siento que ya no puedo salir tranquila a la calle porque estaba normal, trabajando, y terminé robada. Por eso decidimos publicar la grabación. Yo tengo la ubicación del celular, ya puse la denuncia, pero resta esperar a ver si se puede recuperar”, explicó la reportera.

“Estaba ahí, en la salida de El Campín, cuando empezaron a salir de a poco los hinchas. La verdad no vi cuándo se creó todo ese círculo alrededor de mí. Yo me di cuenta del robo porque tenía los audífonos conectados al celular, que me estaba sirviendo de retorno, y claro, apenas me lo robaron, sentí que se fue la señal”, explica Tenorio.