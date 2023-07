Piqué destapa el secreto que guardaba Messi: “En el vestuario ya lo había mencionado”

La llegada de Leo Messi a la MLS fue una sorpresa para muchísimos aficionados, pero no para sus excompañeros del FC Barcelona . Cuando el argentino se marchó del PSG , se especuló con su vuelta al equipo azulgrana, pero al final se decidió por firmar con el Inter Miami .

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de ver al ‘10’ compitiendo en la Kings League, ya que Sergio Agüero sería un aliado importante para intentar convencerlo.

“¿Por qué no? Al final el Kun me lo dice muchas veces que por qué no intentarlo, sé que es un hermano para el Kun y está muy conectado con él. Ahora ha llegado a Miami, la está rompiendo ahí, como siempre, y le deseo lo mejor. Veremos en un futuro, ¿por qué no?”, cerró Piqué.

Mientras tanto, Messi se prepara para su siguiente compromiso con las ‘Garzas’. Se medirán al Orlando City el miércoles por la Leagues Cup luego de vencer al Cruz Azul y Atlanta United, donde precisamente el atacante fue la gran figura en ambos partidos.