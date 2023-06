¿Quién es el nuevo delantero del Real Madrid?

Joselu Mato es el nuevo ariete del Real Madrid. El jugador llega a la entidad blanca en calidad de cedido por una temporada y con el subidón moral de haber cerrado el curso en la tercera plaza del pichichi, sólo por detrás de Lewandowski y Karim Benzema, a quien ha venido a sustituir en el Bernabéu.

El ya ex del Espanyol cuenta además con el atractivo de haber firmado con La Roja tres goles en cuatro partidos, una gesta poco frecuente en futbolistas de su edad, 33 años. Lo que le queda por delante no es un objetivo sencillo: meterle dinamita a una delantera que ha ido quedándose sin piezas.

El club acaba de hacer oficial la incorporación y se reserva la opción de compra para cuando finalice la campaña por un millón y medio de euros. Por el momento, los números están a favor de Joselu, aunque habrá que ver si resiste la presión que supone llegar a Valdebebas después de caer en el descenso con el conjunto perico. La lista de desencantos que ha sufrido la afición madridista en la línea de ataque no es ligera, por lo que no será tarea fácil conquistarla si no es a base de goles.

El jugador regresa a Madrid después de once temporadas, y es que ya en la 2011-2012 se proclamó máximo anotador de la Segunda División B con el Castilla, siendo por tanto una de las figuras clave en el ascenso de categoría que vivió ese año el equipo. Fue aquel papel protagónico el que le sirvió de igual modo para jugar con el primer equipo hasta en dos ocasiones. Desde ese entonces, su largo periplo por Europa le ha permitido conocer la Liga, la Bundesliga y la Premier, aunque siempre en equipos modestos que transitan en la zona media-baja de la tabla.

Tras su paso por el Castilla recaló en el Hoffenheim alemán, que pagó seis millones de euros por su traspaso. Joselu inició a partir de ahí una andadura marcada por la discreción de cara a portería y por la multiplicidad de destinos, señal inequívoca de sus dificultades para ser una referencia dentro del campo. No en vano, en los siete años consecutivos que estuvo fuera de España llegó a militar en seis equipos distintos: Hoffenheim, Eintracht, Hannover, Stoke City, Deportivo y Newcastle, y sólo con el Eintracht (14 goles) y el Hannover (10) estuvo a la altura de lo que se espera de un delantero con sus características.

En 2015 tuvo su estreno en la Premier con el Stoke, conjunto con el que tan sólo cuajó cuatro tantos. Tuvo la mala suerte de aterrizar allí en un momento en el que el entrenador decidió cambiar el estilo de juego, yendo de la verticalidad que favorecía a Joselu al fútbol de toque, más combinativo. Esa transición fue la que lo relegó al banquillo más de lo esperado. Al cabo de los doce meses vino cedido al Deportivo de la Coruña, pero tampoco ahí terminó de explotar sus cualidades; seis goles seguían siendo insuficientes para ampliar contrato y ganar cierta estabilidad. En la siguiente temporada, Rafa Benítez se fijó en él y se lo llevó al Newcastle, club en el que estuvo dos cursos y donde sólo registró siete dianas. La historia seguía repitiéndose.

Joselu tuvo que cumplir veintinueve años para vivir su particular etapa de esplendor, y lo hizo en territorio nacional, en el Alavés. Allí logró permanecer tres campañas y marcar treinta y seis goles, convirtiéndose de esta manera en el máximo anotador del club vitoriano en Primera División. Esta buena racha dentro del área la prolongó durante este último año en las filas del Espanyol, que además le ha valido para entrar de lleno en la absoluta de Luis de la Fuente, un acontecimiento que ha roto todas las previsiones en las casas de apuestas, incluso en las ofrecidas por los operadores presentes en Apuestasonline.net/estados-unidos/, donde los pronósticos son siempre más heterogéneos.

Si existe un destino caprichoso, ese es el que vive Joselu, que después de estrellarse en Cornellá pese a sus dieciséis dianas anotadas encara el verano convertido en héroe de la selección, con la que acaba de ganar la Nations League, y volviendo a la casa en la que ya se vistió de merengue. El delantero venía sonando en las quinielas como uno de los posibles refuerzos que hiciera de recambio de Benzema, teniendo en cuenta el fiasco que supuso Mariano en el plano ofensivo. La marcha del francés y las últimas declaraciones de Florentino, que da por cerrado este mercado de fichajes, dejan vía libre a este reciente nueve de La Roja para ganar presencia en el once blanco. La cesión de Joselu trae consigo un perfil de futbolista rematador y determinante en el juego aéreo. Siempre caben las segundas oportunidades.