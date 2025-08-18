Real Madrid vs Osasuna EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver el debut de Xabi Alonso? Liga Española 2025-26

Como principales áreas que ha modificado el preparador de 39 años, el sistema ha pasado de cuatro a cinco defensas, con dos carrileros que dotarán de profundidad al equipo. Por otro lado, parece que Raúl García de Haro, con tres goles y una asistencia, ha sido la nota positiva, lo que le abre las puertas a una posible titularidad.El italiano explicó que intención es ser <i>"un equipo equilibrado, que pueda dominar todas las fases del juego", </i>consciente de la dificultad que conlleva hacerlo en <b>Madrid</b>. <i>"En esa dirección estamos yendo, lo que son importante son ciertos principios. Está marcando una evolución buena que estamos teniendo".</i>La salida de<b> Jesús Areso </b>puso punto y final a un culebrón que se alargó más de la cuenta en Pamplona. Antes de ello, Osasuna se cubrió con Valentín Rosier para evitar fichar después de la salida del primero de ellos con un sobrecoste ante los 1<b>2 millones ingresados por Areso.</b>Seguirán siendo importantes <b>Sergio Herrera, Lucas Torró, Moncayola, Aimar Oroz o Ante Budimir,</b> gran esperanza en ataque por los 21 goles marcados el año pasado. Todavía restan días para el cierre del mercado, mientras la afición rojilla mira con cierta intriga hacia Enzo Boyomo. El camerunés, con una cláusula de 25 millones, mantendrá en vilo a su parroquia estos últimos días de agosto.