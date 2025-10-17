PSG fue frenado en la Ligue 1: el inesperado equipo que borró el esquema de Luis Enrique en un partido donde hubieron seis goles

Con varias bajas (Ousmané Dembélé, Marquinhos, Joao Neves y Fabián Ruiz) y con muchos titulares suplentes (Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhleia, Nuno Mendes, William Pacho y Vitinha), el PSG inició bien el choque, con un tanto de Bradley Barcola tras una conexión con Désiré Doué que sirvió al cuadro parisino para adelantarse en el marcador.Sin embargo, a la media hora apareció por primera vez Panichelli para cabecear un centro desde la banda izquierda de Guela Doué. Se elevó por encima de la defensa del PSG y con un cabezazo espectacular, que podría haber firmado el mismísimo Cristiano Ronaldo, dio un empate merecido para el Estrasburgo.En ese momento, Barco, Enciso y Diego Moreira ya dirigían el partido a su antojo. Eran dueños y señores del centro del campo y Panichelli era un socio perfecto para liquidar al PSG. Pero, antes de firmar su doblete, fue Diego Moreira quien se llevó el premio antes del descanso: un error de Désiré Doué en una entrega permitió a Barco robar la pelota para cedérsela a su compañero, que no falló ante Lucas Chevalier.El paso por vestuarios no trajo buenas noticias para el equipo de Luis Enrique. Panichelli apenas tardó unos minutos en hacer acto de presencia y no se amilanó ante Chevalier para subir el 1-3 al marcador. El PSG estaba totalmente fuera del partido. Necesitaba una acción de urgencia para encontrar el pulso y la encontró en un derribo de Mike Penders sobre Doué dentro del área.