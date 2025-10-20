Revolución de seguridad en el juego online: cómo la IA y las tecnologías cuánticas cambian las reglas del juego en 2025

Lo más interesante ocurre a nivel regulatorio. En lugar de prohibiciones estrictas, los reguladores crean "sandboxes": zonas experimentales donde las nuevas tecnologías pueden probarse en un entorno controlado. La DGOJ española, la UKGC británica y otros reguladores líderes colaboran activamente con startups tecnológicas, creando reglas flexibles que evolucionan junto con las tecnologías.La legislación adaptativa utiliza IA para analizar la efectividad de las normas existentes en tiempo real. Si alguna regla no funciona o crea lagunas imprevistas, el sistema automáticamente sugiere correcciones que luego son aprobadas por un regulador humano.