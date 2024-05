Rivaldo señaló a Xavi y advierte al Barcelona sobre Vitor Roque: “Ahora creen que no será útil para el club”

André Cury , agente de Vitor Roque , avisó al club que no aceptarán una cesión y que la próxima temporada tiene que jugar más o sería traspasado. Sin embargo, en las oficinas del Barça tienen muy claro que no cederán ante ningún chantaje.

“A Vitor Roque creo que le han faltado oportunidades. Le han dado muy pocos minutos a un jugador que ha destacado en el campeonato brasileño. Es muy joven y no ha tenido las oportunidades necesarias para mostrar su fútbol”, explicó el ganador del Balón de Oro.

“A veces esto sucede. No ha tenido oportunidades y ahora creen que el jugador no será útil para el club, por lo que le buscarán un traspaso. Creo que el Barcelona no supo darle más oportunidades y es un buen jugador, tiene futuro”, añadió.

“Desde fuera no sé exactamente qué pasó y no sé cómo es su día a día en los entrenamientos para ver si merecía una oportunidad. Pero sabemos lo que hizo en el Athletico Paranaense y el Campeonato Brasileño. No sé si fue falta de oportunidades o si no lo demostró en los entrenamientos del Barcelona y por eso no tuvo la oportunidad”, matizó Rivaldo ya para cerrar.