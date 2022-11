Rodrygo no se muerde la lengua y arremete con todo contra un compañero del Choco Lozano tras bronca de Vinicius Jr

DEFIENDE A VINICIUS

“No es un incidente. Lo ha hecho a propósito. Me ha mirado y me ha dado. Es una vergüenza. Él me dice que no ha hecho nada... no sé para qué está el VAR. Es una vergüenza, una agresión. Esto no cabe en el fútbol”, disparó el héroe merengue de la semifinal de la pasada Champions.

Puedes ver: ¡Mano dura! Concacaf sanciona a Olimpia y a la Liga Deportiva Alajuelense tras la final de Liga Concacaf 2022

Sumado a lo anterior, el réferi del juego no dudó en amonestar a Fali y Vinicius en el minuto 28 de la primera parte del juego.

TRIUNFO

Por otra parte, además de defender a su amigo, Rodrygo mencionó palabras positivas tras ganar el choque en su casa.

“Fue una victoria muy importante y difícil. Pudimos haber matado el partido, pero con el gol que sufrimos la parte final fue un poco difícil; pero lo importante son los tres puntos”, finalizó.