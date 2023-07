“Vini no sabía controlar con la zurda, solo mejoró al dejar Brasil; ahora es el jugador más decisivo y determinante del mundo”

Vinicius es uno de los mejores jugadores del mundo y sin duda alguna es el más determinante en Real Madrid en estas últimas temporadas.

Así lo ha confirmado Ronaldo Nazário, también ex jugador del Madrid y actualmente propietario del Real Valladolid, quien considera que su compatriota es otro desde que fichó por el club español, pues llegó “sin refinar” al Santiago Bernabéu.

“A Vini, en Flamengo no lo prepararon bien. No sabía controlar un balón con la pierna izquierda, no le mejoraron en ese aspecto, tampoco sus fundamentos técnicos, ni la relación espacio-tiempo en el campo. Solo mejoró cuando salió fuera”, comentó el ‘Gordo’ en el podcast ‘Mano a mano’.