Rooney criticó la llega de Casemiro al United y pide que dejen fuera a Cristiano Ronaldo: “No creo que sea a quien necesite”

También ha dejado saber que quiere irse del club. No sé sus razones pero, cómo escribí en mi última columna, lo dejaría. Es un gran jugador y siempre marcará goles, pero la tarea de Ten Hag es producir un equipo que pueda competir por el título dentro de tres o cuatro años, lo que significa reconstruir con jugadores más jóvenes.

“Si estuviera en la posición de Ten Hag, mi principal preocupación sería tener energía en la cancha, y el fracaso de United para reclutar a un 9 significa que confiaron en Ronaldo contra Brentford, a pesar de que no había entrenado mucho con el equipo.

“No jugaría con Cristiano Ronaldo, y no jugaría con Marcus Rashford (contra el Liverpool)”, escribió Rooney en su columna del Sunday Times.

En cuanto a Marcus, creo que necesita hacer un gran examen de conciencia y descubrir lo que quiere, por su propio bien, antes que nada. Porque verlo es una preocupación real: parece que quiere estar en cualquier lugar menos en un campo de futbol.

No lo he visto sonreír en el campo durante mucho tiempo. Sus actuaciones han disminuido, no ha sido seleccionado por Inglaterra durante más de un año. Vengo de un lugar en el que quiero lo mejor para él. Es un chico encantador y un chico local que pasó por las filas del United, a quien todos quieren ver que le vaya bien.

Pero miras la diferencia entre Marcus ahora y cuando llegó por primera vez al equipo: la pasión que mostró, la sonrisa en su rostro cuando anotó. Es la noche y el día”, indicó.