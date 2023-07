Sadio Mané reacciona molesto ante un periodista: “¿Me matan todos los días y ahora quieren que hable con ustedes?”

El africano ha sido muy cuestionado desde que llegó al conjunto bávaro, ya que no ha rendido como se esperaba. Incluso ha tenido encontronazos con algún compañero y esto lo ha puesto en la lista de transferibles.

Fichado el pasado verano procedente del Liverpool, Mané ha tenido más sombras que luces en Múnich. No terminó de hacerse con un puesto en el once inicial con Nagelsmann, con el que tuvo una discusión antes de ser despedido, y tampoco con Thomas Tuchel, quien no contará con él para la temporada que viene.

Es ahí donde entra Al-Nassr. Recientes informaciones indican que el delantero se encuentra en negociaciones avanzadas con el club árabe, con el que incluso habría llegado un principio de acuerdo.