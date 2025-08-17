Santos lo corre tras ser goleados por Vasco de Gama: "Fue una mier**, una vergüenza. Nunca había pasado esto en mi vida"

El delantero Neymar, ídolo de la selección brasileña, describió como "una mierda y una vergüenza" la goleada por 0-6 que el Santos sufrió este domingo ante el Vasco da Gama por el Campeonato Brasileño.Se trata de la peor goleada sufrida por Neymar en su carrera."Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida", afirmó el exjugador del Barcelona y del PSG a periodistas.