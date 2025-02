Se peleó con su técnico y se va del club entre lágrimas: “Es como separarse de tu esposa; los extrañaré”

Los últimos meses de Calabria en el Milan no han sido fáciles. El canterano vio cómo perdió su puesto de titular, cómo el Milan fichó al brasileño Emerson Royal y al inglés Kyle Walker y cómo el luso Sergio Conceicao, nuevo técnico, le quitó el brazalete para dárselo al meta francés Mike Maignan.

Además, el pasado fin de semana, el propio Conceicao fue directo a encararse con él tras la remontada agónica ante el Parma, protagonizando una imagen que empañó la imagen del equipo a nivel internacional.

Después de 18 años, Calabria firmará por el Bolonia, aunque a su marcha se despidió de los aficionados entre lágrimas.

“Es difícil. Lo echaré todo de menos. Pero estoy contento con lo que he vivido aquí. Cada recuerdo que me llevo, lo llevaré siempre. Estoy agradecido por lo que he pasado en el Milan y siempre lo amaré”, declaró Calabria a la salida de Milanello (Ciudad deportiva del Milan) a los medios italianos.