Selección Mexicana aplasta al anfitrión Chile y está en los cuartos de final del Mundial Sub-20

La selección mexicana goleó este martes a la anfitriona Chile por 1-4 y avanzó a los cuartos de final del Mundial Sub-20 en el partido disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, y ahora aguarda por su rival que saldrá del ganador entre Argentina y Nigeria.



Con goles de Tahiel Jiménez, en el minuto 26, con asistencia de Gilberto Mora; de Iker Fimbres en el 67 y doblete de Hugo Camberos en el 80 y 86, el Tri eliminó a La Rojita.

El descuento fue del delantero Juan Francisco Rossel, en el 88, que no alivió las críticas a una selección que llegó a los octavos cuestionada por su avance gracias al criterio de ‘juego limpio’.



El primer tiempo que evolucionó rápido en un ir de arco a arco, con un Chile que amenazó con dos remates consecutivos de Lautaro Millán, del Independiente argentino, y de Rossel.

El juego mexicano pasó por el capitán Elías Montiel y las subidas por el flanco derecho del lateral Diego Sánchez, del Tigres UANL, mientras que la estrella de 16 años Mora buscó calibrarse.



El talentoso volante ofensivo del Tijuana, pretendido por grandes clubes europeos, retrocedió para entrar en juego, se cambió de lado y tomó las pelotas paradas bajo su mando en sus primeros intentos de llevar al Tri a la apertura del marcador.



Los mexicanos fueron abrazando el dominio de la pelota para poner al portero Sebastián Mella bajo asedio, sacando de un manotazo el primer intento del ariete del Santos Laguna, Tahiel Jiménez.

Con él llegó el 1-0 para el Tri, en el minuto 26, con un largo centro de Alexei Domínguez que Mora bajó y sirvió para Jiménez, que remató de zurda.



Chile tuvo voluntad de igualar, especialmente con Millán, pero el tiempo pasó y los jugadores se opacaron con el resultado adverso, ante unas tribunas repletas, pero también silenciadas.



La primera jugada del segundo tiempo fue para Chile, y una mano involuntaria en el área del mexicano Diego Ochoa hizo que el equipo local pidiera a su banca, desesperadamente, que el técnico Nicolás Córdova solicitara la revisión, pero tras la intervención del nuevo VAR, el juez luso no lo concedió.



Chile apeló a la intensidad anímica para arrinconar a un México que defendió con orden, y eligió sus batallas al contrataque, pero los ataques locales sucumbían ante la ansiedad del esquivo gol.​​​