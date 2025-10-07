Selección Mexicana aplasta al anfitrión Chile y está en los cuartos de final del Mundial Sub-20

Con él llegó el 1-0 para el Tri, en el minuto 26, con un largo centro de Alexei Domínguez que Mora bajó y sirvió para Jiménez, que remató de zurda.<br /><br />Chile tuvo voluntad de igualar, especialmente con Millán, pero el tiempo pasó y los jugadores se opacaron con el resultado adverso, ante unas tribunas repletas, pero también silenciadas.<br /><br />La primera jugada del segundo tiempo fue para Chile, y una mano involuntaria en el área del mexicano Diego Ochoa hizo que el equipo local pidiera a su banca, desesperadamente, que el técnico Nicolás Córdova solicitara la revisión, pero tras la intervención del nuevo VAR, el juez luso no lo concedió.<br /><br />Chile apeló a la intensidad anímica para arrinconar a un México que defendió con orden, y eligió sus batallas al contrataque, pero los ataques locales sucumbían ante la ansiedad del esquivo gol.