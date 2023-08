Sergio Ramos daría un bombazo: el impensado club de América que quiere fichar al español tras abandonar el PSG

Ya en el pasado, Ramos habló bien de Boca: “A mí siempre me generó simpatía el fútbol argentino. Porque siempre me han dicho que tengo muchas similitudes al jugador argentino. El pelo largo, ir siempre al corte, al cruce, y ese tipo de rasgos. Boca Juniors, no es que me haya tirado más, pero siempre me ha simpatizado un poco más. Riquelme, La Bombonera. Es una de las cuentas pendientes que tengo, jugar en La Bombonera”, lanzó.