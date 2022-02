El cruce entre Simeone y Xavi previo al Barcelona-Atlético: ‘‘No sería el estilo del Barça, no entendería que nos cerrásemos once en el área’’

El esperado partido entre Barcelona-Atlético de Madrid comenzó con un cruce de declaraciones entre Diego Simeone y Xavi Hernández por el estilo de juego que intentan desplegar ambos entrenadores sobre el campo.

‘‘En 2016 Xavi dijo que el estilo del Atlético no era el estilo para los equipos grandes. Ahora podrá desplegar lo que busca, lo que quiere, lo que se imagina y lo que fue creciendo desde su cuna en Barcelona. En nuestro juego intentamos llevar el partido donde podemos hacerles daño”, comentó primero el ‘Cholo’ en su rueda de prensa previo al partido.

Xavi estaba casi al mismo declarando en su conferencia y uno de los periodistas le preguntó respecto a la frase que acababa de decir Simeone. El técnico catalán no dudó en responder.

“’(Simeone) No sería el estilo del Barça. No creo que la afición entendiera que el Barça jugase así. No es nuestra idea. No entendería que nos cerrásemos once en el área. Es lícito y se puede ganar, el Atlético lo ha hecho, pero no es nuestro estilo. Pero no digo que no le admire como entrenador. Es un gran entrenador. No es una crítica, es una realidad”, dijo Xavi.