Técnico de Panamá desata la polémica previo al amistoso ante la Argentina de Messi: “No iré, para mí no es la prioridad”

”Para mí sería ilusionante ir a Argentina a enfrentarme al campeón, contra Messi y compañía, pero para mí no es la prioridad. No iré a Argentina, porque para mí la prioridad es la Nations League , tenemos un partido decisivo ante Costa Rica , yo no me la quiero jugar de ninguna manera”, comentó el seleccionador panameño.

“Viajamos el 21 a Argentina, volvemos el 24, los demás días entrenaría, no es óptimo para lo que queremos buscar en ese partido, la experiencia del año pasado, en un partido contra Perú, precisamente contra Costa Rica perdimos 1-0, no quiero dejar nada al azar y enfocarme en lo que realmente es importante. Insisto, para mí hubiese sido espectacular, ir ahí sería un escaparate para los jugadores, pero, al final yo me debo a la federación, al equipo. Si yo viajo a dirigir esos partidos y dejo a los jugadores en Panamá, ¿qué imagen doy? Como que no nos importa el partido de Nations League, yo quiero ser un profesional preparándome para competir, que puede pasar que después de los dos partidos no nos clasifiquemos, pero que no se diga que no lo dimos todo para poder ganar el juego”, sentenció.