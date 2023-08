¡Quiere sacarlo de segunda! Tom Brady se convierte en accionista de histórico equipo de Inglaterra: “Nunca han dejado de creer”

“Here we go! (¡Allá vamos!). No podría estar más emocionado por formar parte de la familia de los Blues”, escribió Tom Brady en su cuenta de Instagram. “Es una ciudad y un club en pleno ascenso y tengo ganas de descubrir la atmósfera de St. Andrew’s”, estadio del equipo.

El Birmingham City terminó en la 17ª posición de Championship (2ª división inglesa) la pasada temporada, luego de atravesar un curso complicado en el que tuvo que luchar de manera intensa por la permanencia.