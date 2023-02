¡Sorpresiva declaración! Crack del Real Madrid pone en vela su futuro tras el Mundial de Clubes: “Estoy pensándolo”

El alemán Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, comentó, tras la victoria del conjunto blanco en la final del Mundial de Clubes frente al Al Hilal (5-3), que aún está pensando su decisión de si renovar o no, ya que acaba contrato a final de temporada, a la vez que aseguró que “no va a durar muchos meses más” la espera.

”Hay diferentes cosas que tienes que pensar si quieres seguir o no. Estoy pensándolo. No va a durar muchos meses más el tomar una decisión, pero todavía no hay una decisión”, dijo tras el encuentro en Marruecos.