¡Tremendo escándalo! Rodrigo De Paul se escapa con su ex pareja a discoteca en Argentina ¿Y Tini?

Todo parecía ir de maravilla entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. La cantante viajó hasta Doha para apoyar a su chico cuando las cosas se ponían feas para la selección argentina. Y él, le correspondió presentándose en uno de los conciertos que ha dado este fin de semana en el Polo.

Allí, de hecho, gritó a los cuatro vientos el amor que sentía hacia ella: “La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa”, dijo el mediocentro micrófono en mano.

Sin embargo, este viernes el futbolista prefirió disfrutar de la noche bonaerense y no del segundo concierto que ofreció Tini en su ciudad natal. Lo más curioso de todo es que coincidió (casualidad o no) con su expareja y madre de sus dos hijos, Camila Homs.

