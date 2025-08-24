Xabi Alonso advierte a Vinicius por su suplencia y explica el futuro de Rodrygo en el Real Madrid: "Haré cambios..."

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, aseguró que sus jugadores han hecho "un partido muy serio" ante el Real Oviedo y que el 0-3 final refleja que han jugado "como un equipo"."Mbappe ha recuperado 4 kilos desde el Mundial, le veo bien, enchufado y con ganas. Me encanta verle hacer las vueltas y ayudar en defensa, cuando conseguimos estar cerca el uno del otro es muy importante. Ha estado muy bien, crecemos en la dirección que queremos", afirmó el entrenador merengue en la sala de prensa del Carlos Tartiere.