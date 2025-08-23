Xabi Alonso sorprende y regresa una figura: la convocatoria del Real Madrid para destruir al Real Oviedo por la fecha 2 de LaLiga

El internacional alemán Antonio Rüdiger regresa a una convocatoria del Real Madrid en la Liga española de fútbol, tras cumplir su último partido de sanción ante Osasuna de la expulsión que sufrió en la final de Copa del Rey de la pasada temporada, para la visita del conjunto blanco al Oviedo el domingo. Seis partidos de sanción que le hicieron perderse el tramo final de la pasada Liga, por lo que, además, el germano aprovechó para operarse de unos problemas en el menisco de la rodilla izquierda que arrastraba.

Cinco partidos ausente en Liga la pasada temporada y uno en ésta para un Rüdiger que vuelve a la convocatoria ya sin la vitola de ser titular indiscutible en el centro de la zaga, que en el estreno ante Osasuna ocuparon Dean Huijsen, uno de los fichajes del Real Madrid para esta temporada, y un Éder Militao que ha vuelto a buen nivel de su segunda lesión grave de rodilla. En el resto de posiciones, Xabi Alonso repite convocatoria, incluyendo los dos mismos canteranos: el portero Sergio Mestre y el centrocampista Thiago Pitarch. Las ausencias para el técnico son los lesionados Jude Bellingham, Endrick, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga.

- Lista de convocados del Real Madrid: