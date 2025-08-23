Xabi Alonso sorprende y regresa una figura: la convocatoria del Real Madrid para destruir al Real Oviedo por la fecha 2 de LaLiga

El internacional alemán Antonio Rüdiger regresa a una convocatoria del Real Madrid en la Liga española de fútbol, tras cumplir su último partido de sanción ante Osasuna de la expulsión que sufrió en la final de Copa del Rey de la pasada temporada, para la visita del conjunto blanco al Oviedo el domingo.Seis partidos de sanción que le hicieron perderse el tramo final de la pasada Liga, por lo que, además, el germano aprovechó para operarse de unos problemas en el menisco de la rodilla izquierda que arrastraba.