Xavi confirma cuatro bajas en el Barcelona, el fichaje por Lewandowski está en marcha y su reacción sobre Mbappé

Xavi Hernández habló en rueda de prensa sobre el último partido de la temporada contra el Villarreal , al que considera el ‘‘mejor equipo’’ al que enfrentó en todo el curso. El DT del Barcelona admitió que le ha comunicado a algunos de sus jugadores que no cuenta con ellos y dijo que las negociaciones por Lewandowski están en marcha aunque no será nada fácil.

“Podría ser el último partido o renovar. Vamos a ser optimistas. Ojalá se pueda quedar. Ha sido determinante, con muchas asistencias, cuando no ha estado lo hemos echado de menos. Es un jugador que me gusta”.

“Sí, y he hablado con más, pero que cada uno lo anuncie a su manera. Los que no continúen han de tener tiempo para encontrar una solución. He visto muy buena predisposición por parte de todos. Incluso alguno me ha emocionado, me ha dado las gracias. No quiero amargar a nadie, pero dejar claro que serán más felices en otro sitio sintiéndose importantes”.

Firmar cracks

“No podemos competir. No hemos entrado en la puja por Haaland o Mbappé, o ante este tipo de futbolistas, nos hubiese gustado, pero la situación económica es la que es. No se puede mirar para atrás. Hay que hacer piña y tirar para adelante. Intentar ser más competitivos a partir de ya”.

Mbappé

‘‘Pregúntame por el Barcelona. Dime otra pregunta. ¿No te has preparado otra? Que haga lo que quiera. Que sea feliz. Tiene la sartén por el mango. No entramos en la ecuación y no entiendo la pregunta”.

Nota a la temporada

“No me atrevo a poner nota. Hemos salvado una situación que podría haber sido mucho peor. Hemos ido de menos a más, pero no nos ha dado, no ha sido una buena temporada. No hemos sabido competir en los momentos clave. No me atrevo a poner una nota porque se me criticará, diga lo que diga. Hemos mejorado en el juego, sobre todo en la segunda vuelta. Tendremos que reforzarnos para el año que viene, soy el primero que me exijo a mí mismo. A los jugadores ya les he dicho lo que me ha parecido, tenemos que darle la vuelta del todo. Hemos hecho una media vuelta a la situación. Hay que reforzarse para competir mejor”.