Xavi recupera a dos figuras y se pronuncia sobre el jugador del Barcelona que tendría malos hábitos: “Lo que se dice es falso”

LaLiga se hace larga: “Lo que era una eternidad era lo del año pasado. Esto a mí no se me hace largo, me hace feliz. A veces no entiendo las cosas. Me lo estoy pasando bien en esta Liga. Creo que estamos compitiendo bien. ¿Qué culé no firmaría esto? Me lo paso de maravilla. El escenario no tiene nada que ver. LaLiga del año pasado así que se me hizo larga. Esta no”.

Ansu Fati: “Tiene competencia. Ahora está un poco mejor Ferran, un poco mejor Raphinha. Robert es una garantía siempre. Ha jugado, ha participado, ha sido importante, pero al final hay una competencia que es feroz y que tiene que ser feroz”.

Bajón de rendimiento: “Si cogemos los últimos 20 partidos, es muy bueno. Si coges los últimos cuatro... claro. Es cierto que con el Getafe y con el Rayo no estuvimos finos. Tenemos que volver al partido del Atlético de Madrid. Eso es lo que tenemos que hacer. El partido de mañana es clave para reaccionar. Es un rival que se parece a nosotros. Pellegrini quiere el balón”.