La advertencia de Xavi para los jugadores del Barça que se sientan campeones de LaLiga: “La debemos merecer más”

Xavi Hernández se fue satisfecho con la ajustada victoria del Barcelona sobre el Atlético . Sin embargo, el técnico catalán advierte que no han conseguido nada todavía pese a que le sacan 11 puntos de ventaja al Real Madrid y solo faltan solo ocho jornadas para el cierre.

”Normalmente no concedemos tanto. Pero era el Atlético. No perdía desde enero y ves el estado de forma en el que está. Era una victoria crucial”.

”Es un resultado muy bueno, ojalá los ganáramos todos así. Cuesta ganar. Generamos, pero cuesta, depende del acierto, del estado de forma. No me molesta ni mucho menos”.

”El panorama es ilusionante, pero no hay nada hecho. Hemos ganado a un señor equipo. Pero ahora vamos a Vallecas (ante Rayo Vallecano)”.

”Estuvo acertado en una gran parte de la temporada, ahora no tanto, pero los goles llegarán. Todos los delanteros quieren marcar. Los que no marcan están tristes, es la vida del delantero. Es el Pichichi de la Liga con 17 goles, imagina cómo estarán los demás”.

Campeones

“El equipo no se siente campeón y si lo sienten, les diremos que no lo somos. La situación es de privilegio, pero no hay nada hecho. El partido de Vallecas será duro. Quedan partidos difíciles, la debemos merecer más”.

Goles encajados

”A nosotros también nos sorprende llevar nueve goles en 30 partidos. Estoy contento con el trabajo del equipo. A nivel individual y colectivo. El equipo se deja la piel en el campo. Se desgasta. Nos va a dar mucho”.

Próxima temporada

”No pienso en el año que viene, para mí es muy importante ganar esta liga. Es crucial, nos daría estabilidad. Pero no hay nada hecho. Ahora estamos centrados e ilusionados”.