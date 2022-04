Xavi decepcionado por la tercera derrota consecutiva del Barcelona: “Yo me he equivocado”

“Yo me he equivocado, sobre todo en lo anímico. No he dado con la tecla en lo anímico para motivar a los jugadores”, fueron las primeras palabras de Xavi Hernández tras encadenar la tercera derrota consecutiva en su casa: Eintracht, Cádiz y Rayo.

Xavi reaccionó decepcionado y ha enviado una alerta a sus jugadores. «Ha sido un partido muy similar al del Cádiz. La gente se está jugando la vida y nosotros tenemos que igualar estas ganas. Hemos merecido mucho más», empezó explicando.

El entrenador azulgrana agregó «El Cádiz y el Rayo, el mismo patrón. Nosotros atacando y teniendo ocasiones. Otra vez volvemos al tema de la efectividad. En la primera parte no hemos estado bien. Estamos en una situación difícil y nos lo estamos complicando nosotros. Si hubiéramos ganado al Cádiz y al Rayo ya estaría hecho».

Xavi desganó los motivos por los que se perdió ante el Rayo: «No entramos con el ímpetu que tenemos que entrar. Si te adelantas lo tienes controlado pero se nos ha complicado. Ha sido un partido muy lento, con mucha interrupción».