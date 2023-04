Las palabras de Xavi Hernández tras la derrota del Barcelona ante el Rayo: “No está ganada la Liga”

Xavi Hernández, entrenador del conjunto azulgrana, sacó sus conclusiones tras el final del partido y dejó claro que aún hay Liga.

El partido

”Si miramos el lado positivo estamos a la misma distancia, pero no hemos hecho un buen partido. No hemos estado cómodos. Ellos han estado agresivos, intensos, no nos han dejado jugar. Nos ha penalizado el segundo gol. El Rayo es justo vencedor. Hace presión asfixiante. El equipo lo ha intentado. La derrota nos fastidia”.

Juego

”Nos faltó un poco de meternos el juego por dentro. Hemos abusado del pase largo. No hacía falta. Hemos estado espesos. No hemos estado cómodos en ningún momento. Cada partido es una historia. Contra el Atlético estuvimos bien, pero hoy, no. Hemos estado espesos. No estamos en una dinámica negativa. No hemos estado cómodos”.

Mensaje

”Queda mucho y no hay nada hecho. No está la Liga ganada. Cada partido fuera de casa es una guerra. Pierde el Real Madrid. Es una derrota que nos pesa, hemos fallado. Era una oportunidad muy buena”.

La ventaja condiciona al equipo

”No quiero pensar eso, sino que es difícil ganar esta Liga. No nos puede faltar intensidad, ritmo. No nos lo podemos permitir. No era normal la puntuación que llevábamos hasta ahora. Ha sido un partido intenso. No hemos tenido control. En ningún momento estuvimos cómodos y hemos hecho un mal partido”.

Al equipo le cuesta

”LaLiga no se ha acabado. Ese es el problema, que no se ha acabado. Hemos de generar cosas. El Rayo ha hecho las cosas que teníamos que hacer nosotros. No hemos hecho el partido que requería esta altura de la competición”.

Ventaja

”Es importante, pero no es excusa. Tenemos 11 de ventaja y quedan 21, pero no nos podemos dormir. Tenemos dos partidos en casa y tenemos que hacer seis puntos. Recuperar la versión del Atlético, tenemos que tener ese ritmo competitivo. Felicitar al Rayo”.