Xavi Hernández reveló lo que lo tiene preocupado luego del empate ante el Girona: “la gente lo mira de otra manera”

Luego de un amargo empate sin goles entre el Barcelona y Girona en el Spotify Camp Nou por la fecha 28, el técnico blaugrana enfatizó este punto como “valioso” para seguir alejándose del Real Madrid en el liderato de la Liga de España.

Xavi Hernández, habló en los micrófonos de ‘DAZN’ y resaltó que su esta igualdad no le preocupa, sino que tiene otro objetivo.

“No, no me preocupa. Lo que me preocupa es ganar LaLiga, estamos en muy buena situación. Depende de cómo lo veas, yo lo veo positivo. Lo hemos intentado, hemos jugado un partido correcto, hemos tenido ocasiones para marcar y ganar ante un gran equipo, que lo ha intentado”, comenzó diciendo Xavi.